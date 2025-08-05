Обозреватель: впервые в карьере Леброн не контролирует ситуацию в команде

Известный обозреватель Билл Симмонс выразил уверенность в том, что американец Леброн Джеймс впервые в карьере не контролирует ситуацию в своей карьере из-за перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луки Дончича, с которым клуб не так давно продлил контракт.

«Итак, «Лейкерс» объявили о продлении контракта с Лукой. По сути, это двухлетний контракт с опцией игрока на третий год, и… это позволит ему заработать миллионы долларов к 2028 году. А параллельно Леброн приезжает на базу «Лейкерс» и выкладывает свои тренировки. За всем этим просто странно наблюдать. Джеймс контролировал каждую ситуацию, в которой он когда-либо оказывался в своей карьере. У него всегда были карты в руках. Но сейчас он впервые оказался в ситуации, когда это не так. Ситуация в «Лейкерс» выглядит так, будто кто-то заводит отношения с более молодой и привлекательной девушкой, но бывшая жена всё ещё живёт в доме и делает селфи», — приводит слова Симмонса портал Fadeaway World.