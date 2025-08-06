Тренер сборной России по баскетболу рассказал о поддержке болельщиков в Египте

Зоран Лукич рассказал о поддержке болельщиков в Египте.
«Нас поддерживали наши болельщики во второй игре – их было слышно. В Каире очень много русских, которые видно, что скучают по своей родине. Они пришли и громко поддерживали свою сборную. Спасибо им за это огромное. Они выделялись», – сказал главный тренер сборной России.
Сборная России во вторник в Гизе разгромила команду Египта со счетом 94:67. В воскресенье команда Зорана Лукича уступила египтянам со счетом 73:80.
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