Баскетболистка отреагировала на секс-игрушку, брошенную на площадку

Американская баскетболистка «Индианы Фивер» Софи Каннингем прокомментировала инцидент, случившийся во время матча женской НБА (WNBA) с «Лос-Анджелес Спаркс». По ходу встречи кто-то из болельщиков бросил секс-игрушку на площадку. Предмет быстро накрыли полотенцем и убрали с паркета.

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«Это больше неактуально», — написала Каннингем на своей странице в социальных сетях.

Ранее спортсменка уже реагировала на подобные инциденты. 2 августа Софи написала:

«Перестаньте бросать эти игрушки на площадку. Это может нанести травму кому-то из нас».

За последние несколько недель это уже третий случай, когда секс-игрушку бросают на площадку во время игр WNBA. Первый эпизод произошел 29 июля, после чего повторился 1 августа.