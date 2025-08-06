Журналист прокомментировал новый контракт Дончича и «Лейкерс»

Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит дал комментарий по поводу нового контракта, который заключил разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич с командой. Ранее сообщалось, что стороны заключили трёхлетнее соглашение на сумму $ 165 млн.

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