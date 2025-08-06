Менеджер Дончича прояснил актуальные намерения игрока

Лара Бет Сигер, бизнес-менеджер словенского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, рассказала, что её клиент больше не думает о бывшей команде «Даллас Маверикс» и сейчас сфокусирован на будущем вместе с калифорнийским клубом.

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