Названа причина, по которой Леброн может затребовать обмен из «Лейкерс»

40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс может затребовать обмен из «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за нового контракта звёздного защитника Луки Дончича, сообщили в издании Daily Mail.

В статье говорится о том, что Леброн не хочет уходить на второй план и ждёт возможности побороться за титул в сильном составе. И если предстоящий сезон с ранней стадии покажет слабость «озёрников», то Леброн готов просить об обмене, чтобы уйти в коллектив, в котором завоюет пятый титул.