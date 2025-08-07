Дончич раскритиковал «Олимпию»

26-летний звёздный защитник команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич раскритиковал руководство команды Евролиги «Олимпия» Милан за недопуск Влатко Чанчара и Джоша Нибо к участию в чемпионате Европы — 2025 в составе сборной Сербии.

