Американский баскетболист Уайт покинул «Зенит»

Американский баскетболист Окаро Уайт покинул «Зенит» по завершении срока контракта, сообщает пресс‑служба петербургского клуба.

© Единая Лига ВТБ

Уайт присоединился к команде в январе. За «Зенит» он провел 30 матчей, в среднем за игру форвард набирал 7,7 очка и совершал 3,4 подбора. Вместе с командой Уайт завоевал серебро Единой лиги ВТБ.

— «Зенит» благодарит Окаро за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере, — сказано в сообщении.

Прямые трансляции матчей Единой лиги смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.