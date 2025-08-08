Обнародован замысел группы, причастной к провокациям с секс-игрушками в WNBA

Криптоэнтузиаст на условиях анонимности рассказал ESPN, что за недавними провокациями с секс-игрушками на матчах женской НБА (WNBA) стоит группа, в которой он находится. За последние 10 дней игры WNBA прерывались четыре раза из-за выброшенных на паркет игрушек.

© Чемпионат.com

По словам спикера, целью этих скандальных акций было привлечение внимания к криптовалюте. По словам мужчины, криптовалюта начала продаваться 28 июля, за день до первого инцидента. По данным Forbes, цена монеты за последнюю неделю выросла примерно на 300%.

Сообщается, что полиция арестовала двух подозреваемых.