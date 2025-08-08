Экс-игрок НБА сравнил Луку Дончича и Майкла Джордана

Бывший игрок НБА, а ныне ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Нэйт Макмиллан поделился мнением о радикальном изменении физической формы разыгрывающего команды Луки Дончича в межсезонье. В СМИ даже сообщалось, будто словенец похудел на 15 кг.

