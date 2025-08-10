Сборная Сербии победила Кипр с отрывом в 67 очков в товарищеском матче
Сегодня, 10 августа состоялся товарищеский матч между национальными командами Сербии и Кипра. Встреча завершилась со счётом 55:122 (12:28, 10:38, 20:31, 13:25) в пользу сборной Сербии.
Наиболее результативным игроком в составе команды Сербии стал форвард Филип Петрусёв. Ему удалось набрать 21 очко, сделать три подборов и отдать две передачи.
Самым результативным игроком в составе сборной Кипра стал Филиппос Тигкас. Ему удалось набрать 17 очков, сделать один подбор, а также отдать одну передачу.
Матч прошёл в рамках подготовки к Евробаскету-2025. Сборная Сербии ранее обыграла Грецию со счетом 66:76.
