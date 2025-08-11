Егор Демин высказался о сути современной НБА на примере с Лукой Дончичем

19-летний российский игрок Егор Дёмин поделился мнением о конкуренции, с которой он столкнётся в «Бруклин Нетс» в своём первом сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда выбрала Егора под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

