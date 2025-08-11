Егор Демин ответил, что в США думают о российских баскетболистах

Новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о возрастающем количестве переходов молодых российских баскетболистов в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA).

© Чемпионат.com

Сам Дёмин в прошлом сезоне также выступал в NCAA, после чего выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран «Бруклином» под восьмым номером.

— В последнее время много россиян едут в NCAA. Как считаете, с чем это связано?

— Считаю, что в первую очередь появляется всё больше внимания к России и нашим игрокам. Уровень подготовки и возможностей наших баскетболистов растёт, отсюда и столько внимания к российским талантам, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.