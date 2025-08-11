Литовский разыгрывающий покинул «Маккаби» и перейдет в «Баварию»

Литовский разыгрывающий Рокас Йокубайтис завершил сотрудничество с тель-авивским «Маккаби» после одного сезона и продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии». О переходе игрока в немецкий клуб должно быть объявлено официально.

© Чемпионат.com

«Да, следующий шаг — «Бавария», — подтвердил Йокубайтис в одном из интервью, комментируя своё будущее, его слова приводит Eurohoops.

24-летний баскетболист перешёл в «Маккаби» летом 2024 года после трёх сезонов в «Барселоне». В Евролиге под руководством главного тренера Одеда Каташа он набирал в среднем 12,6 очка, делал 4,6 передачи и 3,2 подбора за игру.