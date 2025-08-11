Команды по баскетболу из Сербии составят компанию российским коллективам

Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
Команды из Сербии составят компанию российским коллективам.
По информации «Спорт-Экспресс», «с высокой долей вероятности» в новом внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ примут участие два сербских клуба (какие именно пока неизвестно).
Матчи Кубка пройдут с октября 2025 года по март 2026 года, победитель определится в формате «Финала четырех».
Согласно формату турнира, 8 команд поделят на 2 группы. В регулярном чемпионате каждая команда в своей группе сыграет 6 матчей с каждым из соперников своей группы. Команды, занявшие 1-2 места в своих группах, квалифицируются в «Финал четырех».
Всего будет проведено 28 матчей в турнире – 24 в регулярном сезоне, 4 в «Финале четырех».
