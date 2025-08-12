Экс-возлюбленная Энтони Эдвардса требует от баскетболиста полмиллиона

Айеша Ховард, мать дочери игрока «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, требует от баскетболиста $ 500 тыс. в качестве компенсации за ущерб репутации. Об этом информирует издание Us Weekly.

© Чемпионат.com

Кроме того, сообщается, что Айеша ждёт от Энтони публичных извинений, которые должны были быть опубликованы на всех его официальных платформах в социальных сетях, и публичного отказа от всех «ложных и дискредитирующих или вводящих в заблуждение» заявлений.

Ранее сообщалось, что Эдвардс отказался от намерения добиваться получения юридической или физической опеки над их ребёнком.