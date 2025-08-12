Почему звезды женского баскетбола десятилетиями уезжали в Россию

Самый несправедливый финансовый разрыв в баскетболе.

Женский баскетбол — это мир, где финансовый разрыв между американской национальной лигой и зарубежными клубами десятилетиями оставался колоссальным. Дайана Таурази, одна из самых титулованных и узнаваемых спортсменок своего поколения, в документальном фильме Amazon Prime призналась: в самом расцвете карьеры ей приходилось проводить межсезонье в России, чтобы зарабатывать суммы, недостижимые в WNBA.

«Я лучший игрок в мире, а, чтобы получать достойную зарплату, мне приходится ехать в коммунистическую страну. Даже уборщик на арене зарабатывал больше меня».

За 20 лет в WNBA Таурази получила всего $ 1,38 млн — около $ 65 тыс. за сезон. Для сравнения: в УГМК её контракт доходил до $ 1,5 млн за один сезон. Разрыв был столь значителен, что в 2015 году российский клуб заплатил ей за полный отказ от сезона в WNBA, чтобы она сосредоточилась исключительно на игре в России.

Контракты российских команд включали не только внушительные зарплаты, но и впечатляющий набор бонусов: личные водители, просторные виллы с бассейнами и саунами, услуги поваров, перелёты бизнес-классом, а за победу над сильным соперником в гостях — премии до $ 5 тыс. Уровень комфорта, предоставляемый иностранным звёздам, порой превосходил возможности даже клубов НБА.

Отдельной фигурой в этой системе был владелец «Спартака» Шабтай фон Калманович — бывший советский разведчик/осведомитель, который ежегодно вкладывал в команду $ 5-6 млн, не ожидая прибыли. Он лично решал административные вопросы, вплоть до снятия визовых ограничений для ведущих игроков, превращая свой клуб в один из самых привлекательных пунктов назначения для звёзд мирового женского баскетбола.

Повседневная жизнь в России нередко становилась источником забавных историй. Сью Бёрд, партнёрша Таурази по сборной США, однажды перепутала крем для лица с медицинской мазью — всё из-за надписи на русском. Сама Таурази признавалась: её первый сезон в России напоминал хаотичный ситком, полный неожиданных ситуаций и культурных особенностей, к которым приходилось приспосабливаться.

При этом высокие гонорары за рубежом были отнюдь не российской спецификой. Лиз Кембедж, к примеру, за три месяца в Китае заработала $ 1 млн (с учётом бонусов). В российских клубах иностранки получали в 10-15 раз больше, чем в WNBA. Даже в 2025 году крупнейший контракт в американской лиге – у Джеки Янг — $ 252 450 в год. Кейтлин Кларк, приносящая ассоциации многомиллионные доходы за счёт зрительского интереса, зарабатывает всего $ 78 066 за сезон.

Сам сезон WNBA длится лишь пять месяцев, а остальное время игроки находятся без основного заработка, что вынуждает их искать работу за границей. С момента основания в 1997 году лига ни разу не вышла на прибыль, что серьёзно ограничивает возможности повышения зарплат. Недавно баскетболистки вышли на Матч всех звёзд в футболках с надписью Pay Us What You Owe Us — «Заплатите нам, что должны». И сейчас они отказались продлевать действующее коллективное соглашение, срок которого истекает 31 октября, и готовятся к новым переговорам о распределении доходов и условиях контрактов.

Для ведущих спортсменок зарубежные клубы остаются ключевым источником дохода. Уровень финансовых предложений и бытового комфорта, который могут обеспечить Россия и Китай, пока остаётся недосягаемым для WNBA, поэтому многие продолжают совмещать игру дома с выступлениями в иностранных командах.