12-летняя девочка пострадала от брошенной секс-игрушки на баскетбольном матче

Полиция Нью-Йорка в понедельник разыскивала мужчину, который бросил секс-игрушку во время матча женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и попал в 12-летнюю девочку, передает NBC News.

В полиции сообщили, что неизвестный бросил секс-игрушку и попал 12-летней девочке в правую ногу.

Поиски злоумышленника продолжаются.

3 августа власти США задержали зрителя, бросившего секс-игрушку на площадку во время матча WNBA.

За минуту до конца матча регулярного чемпионата, который состоялся в ночь на 30 июля, при счете 75:75 один из болельщиков решил бросить предмет на площадку. Изначально судьи не отреагировали на эпизод и игра продолжалась, однако во время ближайшего тайм-аута его убрали с площадки.