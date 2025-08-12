Черногорский центровой сборной Катара подписал контракт с «Автодором»

«Автодор» объявил о подписании контракта с центровым сборной Катара Аленом Хаджибеговичем (208 см, 103 кг). Как информирует пресс-служба команды, соглашение с 26-летним уроженцем Черногории рассчитано до конца сезона-2025/2026.

© Чемпионат.com

В прошедшем сезоне спортсмен выступал за «Лондон Лайонс», которому помог выиграть регулярный чемпионат Великобритании (BBL) и выйти в полуфинал плей-офф Суперлиги. В 32 матчах BBL новичок саратовского клуба в среднем набирал 12,7 очка и отдавал две результативные передачи. Игрок вошёл в тройку лучших подбирающих игроков лиги (по 8 отскоков за матч) и в топ-4 по блок-шотам (1,3).

Отметим, что Хаджибегович уже выступал в Российской Федерации. С 2019 по 2021 год он представлял московскую «Руну». Два года назад спортсмен получил гражданство Катара и в 2024-м дебютировал за сборную этой страны.