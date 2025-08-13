Баскетболиста, ударившего соперника наотмашь, пожизненно отстранили

Игрок филиппинской команды «Миндоро» Йонас Тибаян перенёс операцию после сильного удара со стороны Миколе Сорелы («Генсан Уорриорз»), полученного во время матча местной лиги (MPBL). В результате Тибаян получил многочисленные повреждения.

© Чемпионат.com

По данным INQUIRER Sports со ссылкой на лигу, речь идёт о сотрясении мозга, сломанной челюсти, разбитой губе и переломе плеча. Сообщается, что Сорела был оштрафован на 200 тыс. филиппинских песо (примерно $ 3,5 тыс.) и пожизненно отстранён от участия в MPBL.

Сорела нанёс неожиданный удар наотмашь Тибаяну во время атаки «Генсан Уорриорз». После этого Йонас рухнул на паркет, схватившись за голову, и долго не мог прийти в себя. Игрока уносили на носилках.

© Скриншот

© Скриншот