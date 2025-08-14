Американский баскетболист покинул «Зенит»

31-летний американский профессиональный баскетболист Винс Хантер, играющий на позиции тяжёлого форвард, покинул клуб Единой лиги ВТБ «Зенит», о чём сообщила пресс-служба санкт-петербургской команды.

© Чемпионат.com

Форвард ушёл из коллектива по истечению срока действия своего контракта.

Винс провёл за «Зенит» два сезона, приняв участие в 117 матчах. За это время он записал в свой актив 1251 очко, дважды помог завоевать Кубок Кондрашина и Белова, выиграть Суперкубок и бронзовые медали в нём, а также завоевать серебряные и бронзовые медали Единой лиги.

В финальной серии сезона-2024/2025 сине-бело-голубые уступили московскому ЦСКА со счётом 2-4.