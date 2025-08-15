БК «Енисей» представил новый логотип

«Енисей» представил новый логотип
Красноярский клуб обновил эмблему.
«Лев – олицетворение силы, смелости и лидерства. Он символизирует решительность в борьбе, дух победителя и готовность идти вперед. Его образ подчеркивает стремление команды сражаться до конца и не отступать перед вызовами. Особое значение лев имеет для Красноярского края – он изображен на гербе региона и является одним из его официальных символов. Это делает его аллегорическим зверем, глубоко укорененным в местной идентичности. Таким образом, новый логотип объединяет спортивную мощь клуба с историческим и культурным наследием региона, подчеркивая нашу связь с родным краем», – говорится в заявлении «Енисея».
© БК "Енисей"
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
«Енисей» представил новый логотип
Бакаев о долгах «Химок»: «Технично напомню Садыгову: вы дали слово, а на Кавказе слово держат. Мы за Туфаном не записывали, но там сидела вся команда – подтвердят»
Набабкин о завершении карьеры: «Можно так сказать про профессиональный уровень, наверное. Но еще играю в Медиалиге»
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
«Енисей» представил новый логотип
Бакаев о долгах «Химок»: «Технично напомню Садыгову: вы дали слово, а на Кавказе слово держат. Мы за Туфаном не записывали, но там сидела вся команда – подтвердят»
Набабкин о завершении карьеры: «Можно так сказать про профессиональный уровень, наверное. Но еще играю в Медиалиге»