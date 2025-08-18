Карточка с автографами Джордана и Брайанта побьет рекорд по стоимости продажи

Подписанная Джорданом и Брайантом карточка будет продана за минимум 6,1 млн.

Редчайшая карта 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs 1/1 с автографами Майкла Джордана и Коби Брайанта установит абсолютный рекорд стоимости среди баскетбольных карт.

Текущая ставка на нее составляет 5 миллионов долларов, а с учетом комиссии цена достигает 6,1 миллиона. Предыдущий рекорд принадлежал карточке Луки Дончича 2018 Panini National Treasures Logoman 1/1, проданной за 3,2 миллиона.

Рекорд частной продажи баскетбольной карточки – 5,9 миллиона долларов за карточку Стефа Карри 2009 Panini National Treasures Logoman 1/1.

Аукцион на карточку Брайанта и Джордана состоится 23-24 августа в рамках Heritage’s Summer Platinum Night Sports Auction.