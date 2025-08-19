Curry Brand представил вторую модель именных кроссовок Де’Аарона Фокса
Новая модель кроссовок Фокса поступит в продажу 22 августа.
Curry Brand объявил о выпуске второй именной модели звезды «Сан-Антонио» Де’Аарона Фокса – Fox 2. Обувь в расцветке Curry World Tour будет доступна для покупки в магазинах Under Armour и партнеров бренда по цене 120 долларов. Это лишь первая из многих расцветок Fox 2, запланированных к выпуску в следующем году.
На подошве кроссовок выгравированы имена жены и детей Фокса (Реси, Рейн и Поппи) и дата его рождения (20.12.1997) римскими цифрами.
Переговоры «Реала» и Винисиуса о новом контракте зашли в тупик. Клуб предложил 20 млн евро в год, вингер хочет 20+10 млн
Curry Brand представил вторую модель именных кроссовок Де’Аарона Фокса
Ангелина Мельникова: «На соревнованиях в Париже планирую делать многоборье, но, скорее всего, упрощенные программы»
Переговоры «Реала» и Винисиуса о новом контракте зашли в тупик. Клуб предложил 20 млн евро в год, вингер хочет 20+10 млн
Curry Brand представил вторую модель именных кроссовок Де’Аарона Фокса
Ангелина Мельникова: «На соревнованиях в Париже планирую делать многоборье, но, скорее всего, упрощенные программы»