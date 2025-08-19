В США утонул 22‑летний баскетболист

Форвард баскетбольного клуба «Омаха Маверикс», выступающего в студенческой лиге США (NCAA), Денг Майар погиб в результате инцидента на воде в США в субботу.

Майар купался в Херримане (штат Юта) вместе со своим другом, они начали тонуть. По данным Fox 13, друг смог добраться до берега, но вернулся, чтобы помочь Майару, который ушел под воду. Впоследствии службы спасения обнаружили тело Майара, второй молодой человек был доставлен в больницу и должен полностью восстановиться.

— Все мы опустошены известием о кончине Денга. Мы были рады принять его в нашу команду, этим летом он добился огромного прогресса. Нам будет его очень не хватать, — сказал главный тренер «Омахи» Крис Кратчфилд, которого цитирует пресс‑служба команды.

В прошлом сезоне Майар выступал за команду университета Северной Дакоты, набирал в среднем 6,3 очка и делал 4 подбора. В межсезонье он пополнил состав «Омахи» (команда университета Небраски в Омахе).