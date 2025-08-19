МБА-МАИ сделала заявление о задержанном во Франции Касаткине

Пресс-служба московской команды МБА-МАИ опубликовала заявление, посвящённое 26-летнему баскетболисту Даниилу Касаткину, который был задержан во Франции. Спортсмен находится под арестом с 21 июня 2025 года по запросу США. Даниила подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

© Чемпионат.com