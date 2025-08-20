Все, что нужно знать перед Евробаскетом-2025. Гайд по главному турниру года

Мы увидим один из сильнейших по составу чемпионатов Европы в истории.

© Чемпионат.com

Совсем скоро стартует главный баскетбольный турнир года — Евробаскет-2025, который пройдёт с 27 августа по 14 сентября. Хозяйкой соревнований станет Латвия, а на групповом этапе поток матчей помогут разгрузить Финляндия (группа B), Кипр (группа C) и Польша (группа D). Но все встречи плей-офф пройдут именно в прибалтийской стране.

Евробаскет-2025 обещает стать одним из самых ярких международных турниров последних лет: широкий круг претендентов на медали, много звёзд и высокий уровень игры. Европейская школа баскетбола в последние годы активно захватывает мир, и этот чемпионат может стать для неё лучшей витриной. «Чемпионат» будет подробно освещать ход турнира, а здесь мы собрали всё самое важное, что нужно знать перед стартом чемпионата Европы. Расклады, главные звёзды и рекорды — всё в одном месте.

Формат турнира

В борьбу за титул вступят 24 сборные — столько же, сколько и на футбольном Евро. Такое количество участников позволит нам увидеть в деле даже те команды, что не относятся к классическим баскетбольным державам, например, Великобританию, Португалию и даже Исландию.

Формат турнира привычный: четыре группы по шесть команд. Каждая сыграет друг с другом один раз. По итогам пяти матчей четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф. Таким образом, 16 участников попадут в 1/8 финала и дальше будут выявлять сильнейших в играх на вылет. Также предусмотрен матч за третье место, и, в отличие от некоторых других видов спорта, он действительно имеет значение.

Фавориты турнира

Если судить по котировкам разных букмекеров, то есть список из 10 (!) сборных с довольно реалистичными шансами и на медали, и на победу в турнире. Сразу после этой группы – пропасть, так что фаворитов можно выделить отдельно.

Сербия. Если считать её наследницей сборной Югославии, то это вторая по титулованности команда в истории турнира – после СССР/России. Если же учитывать достижения только под флагом Сербии, то в активе только два серебра. Коллектив во главе с легендарным Светиславом Пешичем жаждет золота, тем более после успешного выступления на Олимпиаде-2024, где балканцам чуть не удалось обыграть суперзвёздный состав сборной США, а после этого — получилось взять бронзу.

Германия. Единственное золото в истории страны было ещё в 1993 году — тогда, кстати, в финале немцы обыграли сборную России. Сейчас же немецкий баскетбол переживает, пожалуй, лучшие времена: команда стала чемпионом мира в 2023 году, а на Евробаскете-2022 выиграла бронзу. На Олимпиаде-2024 медаль взять не удалось — немцы уступили сербам в матче за третье место. Тем не менее на трёх крупных турнирах подряд сборная показывает высокий уровень. Удастся ли продлить эту серию на ЧЕ-2025?

Франция. 10-кратные призёры чемпионатов Европы, но лишь с одним золотом, добытым в 2013 году. При этом французы сегодня находятся в авангарде новой волны европейского баскетбола: практически каждый драфт НБА приносит несколько игроков из Франции, и некоторые из них уже становятся звёздами. Возможно, именно у этой команды самый сильный состав на турнире, и поэтому золото — цель номер один. Любой другой результат французы будут воспринимать как неудачу.

Греция. В клубном баскетболе дела идут блестяще: «Олимпиакос» и «Панатинаикос» входят в число лучших команд Евролиги. Но у сборной таких успехов давно не было: последняя медаль датируется 2009 годом, а золото было выиграно в далёком 2005-м. Важно помнить, что до 2017 года Евробаскет проводился раз в два года, а теперь – раз в четыре. Сумеет ли греческая команда прервать затянувшуюся безмедальную серию уже в ближайшие недели?

Испания. Самая успешная команда Евробаскета в XXI веке (четыре золота) сейчас переживает непростые времена. Невыход из группы на Олимпиаде стал настоящим провалом, а смена поколений проходит крайне тяжело. Золото чемпионата Европы — 2022 остаётся последним серьёзным успехом испанцев. Сумеет ли грядущий турнир стать отправной точкой для нового подъёма? Вопрос интересный.

Словения. Молодая (если судить по её созданию) сборная, которая уже успела выиграть золото Евробаскета, но с тех пор прошло восемь лет, и с каждым годом команда выглядит всё менее мощно. Тем не менее наличие в составе одного из лучших игроков мира всегда оставляет надежду на медали. Дополнительный интерес для российских болельщиков — словенцев возглавляет Александр Секулич, новый главный тренер «Зенита» и бывший наставник «Локомотива-Кубань».

Литва. Одна из величайших баскетбольных держав Европы уже 10 лет остаётся без наград на международных турнирах. Последний раз литовцы поднимались на пьедестал в 2015 году, после чего последовала череда неудач, включая два подряд пропуска Олимпийских игр. Сумеет ли команда наконец вернуться в борьбу за медали?

Латвия. В активе латвийской сборной всего две медали Евробаскета, и обе были выиграны ещё до Второй мировой войны. После распада СССР латвийцы ни разу не попадали на пьедестал международных турниров, однако сейчас у них есть уникальный шанс прервать эту серию — благодаря поддержке домашних трибун.

Турция. Турецкая лига традиционно считается одной из сильнейших в Европе, но национальная команда до такого уровня сейчас не дотягивает. Единственная медаль Евробаскета была добыта на домашнем турнире 2001 года, также стоит вспомнить серебро домашнего чемпионата мира — 2010. Сегодня сборная выглядит симпатичнее обычного и, по мнению некоторых экспертов, способна вмешаться в борьбу за награды.

Италия. После бронзы Евробаскета-2003 итальянцы больше не поднимались на пьедестал, хотя стабильно оставались крепкой командой, регулярно выходившей в плей-офф и завершавшей турниры в топ-10. Сейчас сборная оценивается примерно на том же уровне, но разрыв с конкурентами минимален, поэтому сюрпризы вполне возможны.

Главные звёзды турнира

Поскольку Евробаскет теперь проводится раз в четыре года, его значимость заметно выросла. Раньше многие ведущие европейские звёзды нередко пропускали турнир (особенно те, кто играл в НБА), однако сейчас ситуация изменилась — почти все сильнейшие баскетболисты континента будут в строю.

Никола Йокич. Если сербу, которого многие называют лучшим игроком мира последних лет, ещё есть к чему стремиться, то это золото с национальной командой. Две олимпийские медали — огромный успех, но триумф на Евробаскете наверняка будет значить для него больше. Возможно, сам Никола однажды назовёт его главным достижением в карьере, даже несмотря на титул чемпиона НБА и три награды MVP.

Яннис Адетокунбо. Вероятно, сильнейший греческий игрок в истории, но пока ещё не величайший. Да, он входит в список лучших в истории НБА, однако, чтобы встать в один ряд со Спанулисом и Панайотисами, Яннису нужно выиграть медаль с национальной командой. Ему уже 30, шансов всё меньше — и каждая новая попытка становится судьбоносной.

Лука Дончич. Звезде Словении вновь предстоит тащить на себе всю сборную. Золото Евробаскета-2017 уже вписало его имя в историю страны, но сам Лука продолжает приезжать в расположение команды ради новых успехов. Этим летом разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» серьёзно поработал над физической формой — любопытно, как это скажется на его игре.

Кристапс Порзингис. Высокорослому бигмену не всегда удавалось помочь сборной из-за травм, однако на домашнем Евробаскете он наконец-то будет в деле. Для латвийских болельщиков это событие особенное: их лидер сыграет перед родной публикой. К тому же Кристапсу предстоит новая глава в «Атланте Хоукс», и чемпионат Европы может стать не только отличной подготовкой к сезону, но и шансом вписать своё имя в историю.

Самые высокооплачиваемые игроки турнира

Состав сборных на турнире впечатляет. В нём примут участие, возможно, сразу три лучших игрока мира. И несмотря на то что сезон НБА уже не за горами, подавляющее большинство баскетболистов из-за океана решили приехать в Европу. Достаточно взглянуть на список самых высокооплачиваемых участников чемпионата, чтобы понять масштаб события.

1. Никола Йокич (Сербия) — $ 55,2 млн;

2. Яннис Адетокунбо (Греция) — $ 54,1 млн;

3. Лаури Маркканен (Финляндия) — $ 46,4 млн;

4. Лука Дончич (Словения) — $ 46 млн;

5. Франц Вагнер (Германия) — $ 38,7 млн;

6. Алперен Шенгюн (Турция) — $ 33,9 млн;

7. Кристапс Порзингис (Латвия) — $ 30,7 млн;

8. Никола Вучевич (Черногория) — $ 21,5 млн;

9. Юсуф Нуркич (Босния и Герцеговина) — $ 19,4 млн;

10. Санти Альдама (Испания) — $ 18,4 млн.

Рекорды Евробаскета

Наибольшее количество очков в одной игре: Эдди Террас (Бельгия) — 63 очка, 1957 год.

Наибольшее количество подборов в одной игре: Арвидас Сабонис (Литва) — 23 подбора, 1995 год.

Наибольшее количество результативных передач в одной игре: Томаш Саторански (Чехия) — 17 передач, 2022 год.

«Чемпионат» будет активно освещать Евробаскет-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи состоятся 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.