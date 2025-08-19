Фетисов предположил, когда и в какой команде завершит карьеру Леброн Джеймс

Советский и российский экс-баскетболист Андрей Фетисов предположил, как долго в НБА ещё будет выступать лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В настоящий момент ветерану и лучшему бомбардиру североамериканской лиги 40 лет.

«Летом он точно не уйдёт, я так думаю. Предполагаю, что Леброн ещё годик поиграет, ну а потом закончит карьеру. На пенсию? Я думаю, да. Считаю, что «Лейкерс» это тот клуб, который сможет достойно проводить Леброна», – приводит слова Фетисова LiveResult.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.