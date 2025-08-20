«Бруклин» Дёмина оказался на 22-м месте рейтинга The Athletic команд НБА в межсезонье

Обозреватель издания The Athletic Дэвид Олдридж представил рейтинг команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с учётом их ходов и проделанной работы в межсезонье. В рейтинге учитывались выбор клубов на драфте НБА 2025 года, обмены и заключённые контракты. «Бруклин Нетс», где выступает россиянин Егор Дёмин, оказался на 22-м месте в списке издания.

«Суть такова: на слабых командах кто-то всё равно должен набирать очки, и у Портера-младшего с первых минут будет полная свобода действий в «Барклайс центре». Кажется, что «Нетс» отпустили Джонсона немного дешевле его реальной ценности, хотя идея рискнуть ради того, чтобы пик-2032 превратился в золотой билет, понятна. Все пятеро новичков, которых «Бруклин» взял на драфте, обладают хорошими навыками — особенно Дёмин и Сараф, — но изначально клуб едва ли планировал использовать все пики-2025.

Скорее, была надежда упаковать их в обмен ради прыжка в топ-5 и взять игрока, способного реально ускорить перестройку. Это упущенный шанс. Теперь «Нетс» ждёт ещё один сезон в режиме «танка», и ставки становятся ещё выше — крайне важно в 2026-м попасть хотя бы в топ-4», – говорится в материале Олдриджа.