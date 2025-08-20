Первый номер драфта НБА 2010 года Уолл завершил карьеру из‑за травм

Пятикратный участник Матча всех звезд НБА Джон Уолл объявил о завершении карьеры. Уолл, которому 6 сентября исполнится 35 лет, последний раз играл в лиге за «Лос‑Анджелес Клипперс» в сезоне‑2022/23.

Из‑за травм колена он провел всего 147 игр с начала сезона‑2017/18. — Каждая футболка, которую я надевал, значила больше, чем победы и статистика.

Она символизировала нечто большее, — сказал Уолл в видео, опубликованном в социальных сетях Баскетболист был выбран «Вашингтоном» под первым номером драфта 2010 года. Большую часть карьеры он провел за «Уизардс», а также выступал за «Хьюстон» и «Клипперс».

Всего Уолл провел в НБА 647 матчей, набирая в среднем 18,7 очка, 8,9 передачи, 4,2 подбора и 1,7 перехвата за встречу.