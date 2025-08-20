The Athletic представил рейтинг силы разыгрывающих НБА. На высший уровень попали трое

Издание The Athletic представило рейтинг разыгрывающих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Всех их портал распределил по уровням. Предлагаем ознакомиться с игроками четырёх ступеней, куда вошли 20 игроков.

На высший уровень в издании поместили Шея Гилджес-Александера («Оклахома-Сити Тандер»), Луку Дончича («Лос-Анджелес Лейкерс») и Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

Второй уровень – Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»), Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клиппперс»).

Третий уровень – ДеАарон Фокс («Сан-Антонио Спёрс»), Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»), Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»), Джамал Маррей («Денвер Наггетс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Четвёртый уровень – Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»), Деррик Уайт («Бостон Селтикс»), Тайлер Хирроу («Майами Хит»), Крис Пол («Лос-Анджелес Клипперс»), Фред Ванвлит («Хьюстон Рокетс»).

