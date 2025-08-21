Аренас обозначил угрозы для дальнейшей карьеры Эдвардса в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас обратился к атакующему защитнику «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу после появления новостей о том, что его бывшая возлюбленная требует от него $ 500 тыс.

© Чемпионат.com