Женская НБА побила рекорд посещаемости за один сезон

Лига смогла превзойти рекорд 2002 года по количеству зрителей на трибунах.

В четверг представители лиги объявили, что 13 команд приняли на своих аренах в общей сложности 2 501 609 болельщиков за 226 сыгранных в этом сезоне матчей. Этот показатель превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2002 году, когда в лиге было 16 команд. Тогда женской НБА потребовалось 256 игр, чтобы достичь этого рубежа.

Взрыв популярности женского студенческого баскетбола, первоначально спровоцированный соперничеством Кейтлин Кларк и Энджел Риз, перекинулся и на женскую НБА в прошлом сезоне, когда Кларк и Риз были новичками.

Хотя в этом сезоне и Кларк, и Риз получали травмы, продажи билетов не замедлились благодаря появлению защитницы Пейдж Бекерс в «Далласе», ажиотажу вокруг новой команды лиги «Голден Стэйт» и расширенному телевизионному освещению.