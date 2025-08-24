Легенды NBA поздравили Коби Брайанта с 47-летием

Сегодня, в день, когда Коби Брайанту исполнилось бы 47 лет, его память почтил ряд известных фигур из мира НБА.

В социальных сетях начали появляться поздравления от его семьи, друзей и бывших коллег по «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мы любим и скучаем по тебе и Джиджи. Отправляем нашу любовь. С днем рождения, милый», — написала жена Коби Ванесса Брайант на своей странице в социальной сети.

Коби Брайант и Ванесса были женаты 19 лет. Среди тех, кто также выразил свои чувства, был Леброн Джеймс, опубликовавший пост в память о бывшем одноклубнике. Пау Газоль назвал Брайанта своим «братом» и отметил их совместные чемпионства. Мэджик Джонсон вспомнил не только спортивные достижения Коби, но и его роли мужа, отца и друга. Роберт Хори опубликовал поздравление с намеком на их общий знак зодиака — дева.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА, бывший MVP, 18-кратный участник Матчей всех звезд, член Зала славы НБА с первого голосования. Брайант трагически погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калифорнии вместе с дочерью и ещё семью пассажирами.