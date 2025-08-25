Видео: баскетболисты устроили массовую драку после матча сборных

Баскетболисты сборных Аргентины и Доминиканской Республики устроили драку после финального свистка. Матч проходил в рамках группового этапа Кубка Америки. Аргентинцы уступили в овертайме со счетом 83:84.

Драка началась сразу по окончании встречи. Одним из самых активных участников потасовки оказался Дэвид Джонс-Гарсия (Доминиканская республика), который недавно подписал двусторонний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» (номер «8» в синей майке).

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Okko Баскет».

