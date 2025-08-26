ФИБА дисквалифицировала игроков за драку после матча сборных

Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила о дисквалификации семи игроков, принимавших участие в массовой драке в матче сборных Аргентины и Доминиканской Республики. Игра проходила в рамках группового этапа Кубка Америки. Аргентинцы проиграли в овертайме со счётом 83:84. Сразу по окончании встречи завязалась потасовка с участием спортсменов обеих команд.

Как информирует ФИБА, на сборную Доминиканской Республики наложили следующие дисциплинарные меры: Дэвид Джонс-Гарсия дисквалифицирован на два матча, Хуан Герреро и Хуан Суэро – на один. Анхель Дельгадо пропустит одну игру с испытательным сроком в три года. Кроме того, сборная обязана выплатить денежный штраф в размере 20 тыс. швейцарских франков (около $ 25 тыс.), включая выплату в размере 10 тыс. швейцарских франков в виде условного наказания на испытательный срок в три года.

Что касается Аргентины, то Гонсало Брессан дисквалифицирован на два матча, Франсиско Каффаро и Хуампи Ваулет – на один. Тренер сборной должен выплатить штраф в размере 2 тыс. швейцарских франков (около $ 2,5 тыс.). Баскетбольная федерация страны оштрафована на 20 тыс. швейцарских франков, включая 10 тыс. швейцарских франков в виде условного наказания с испытательным сроком в три года.