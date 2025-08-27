Инсайдер предупредил фанатов «Лейкерс» о возможном разочаровании в Дончиче

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением о выступлении разыгрывающего Луки Дончича на Евробаскете-2025 в составе сборной Словении, обратившись параллельно к болельщикам «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Так что, если вы хотите посмотреть игру Луки, а тем более если вы болеете за «Лейкерс», лучше поторопиться — не уверен, что он задержится дольше группового этапа», — заявил Уиндхорст в видео на YouTube-канале NBA on ESPN.

Отметим, что Словения в рамках группы D проведёт матчи со следующими сборными: Бельгией, Францией, Исландией, Израилем и Польшей. Евробаскет начнётся сегодня, 28 августа.

