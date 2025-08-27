Названа главная причина, по которой НБА не расширится в ближайшие годы

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан объяснил, как расширение Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может повлиять на финансовую составляющую североамериканской лиги. По мнению Кьюбана, расширения НБА в ближайшее время не предвидится.

