Задержанному во Франции баскетболисту Касаткину грозит 25 лет тюрьмы

Задержанному во Франции баскетболисту Даниилу Касаткину грозит 25 лет тюрьмы — судья
Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, который был задержан во Франции, грозит до 25 лет тюрьмы по двум статьям. Об этом информирует «РИА Новости Спорт» со ссылкой на судью.
«Даниилу Касаткину может грозить до пяти лет в тюрьме по статье за компьютерное мошенничество и до 20 лет в тюрьме за электронное мошенничество, согласно полученному от США ордеру на его экстрадицию», – сказал судья.
Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.