Посольство РФ обвинило Францию в презумпции виновности для россиян

Глава консульского отдела посольства России во Франции Алексей Попов в интервью РИА Новости заявил, что местные правоохранительные органы не церемонятся с россиянами.

По его словам, из-за этого рассчитывать на успешное заверешние дело баскетболиста Даниила Касаткина будет непросто.

«Уже давно здесь не церемонятся с гражданами России. Что касается процедур судебных… можно говорить о том, что здесь презумпция невиновности потихоньку превращается в презумпцию виновности», — заявил Попов.

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа 21 июня по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.