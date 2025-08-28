Экс-одноклубник Леброна Джеймса оценил его потенциал

35-летний американский тяжёлый форвард Маркиф Моррис, который в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступал за «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», заявил, что его бывший одноклубник, а также четырёхкратный чемпион НБА соотечественник Леброн Джеймс имеет потенциал выступать в лиге до 46 лет.

