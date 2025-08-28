Сборная Испании проиграла Грузии на старте Евробаскета-2025

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Грузии и Испании, выступающие в группе C. Победу со счётом 83:69 (20:17, 17:18, 20:14, 26:20) одержали грузинские баскетболисты.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Александр Мамукелашвили. Своей команде он принёс 19 очков, семь подборов и шесть передач. В составе национальной команды Испании лучшую результативность показал форвард Хуанчо Эрнангомес. На его счету 13 очков, восемь подборов и две передачи.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в турнире не принимает.