Лучший снайпер Единой лиги ВТБ вернулся в «Автодор»

Российский «Автодор» договорился о подписании контракта с американским баскетболистом Маликом Ньюмэном, ранее выступавшим за клуб в течение двух сезонов, сообщает пресс‑служба саратовский команды.

© БК «Автодор»

Соглашение с лучшим снайпером Единой лиги ВТБ сезона‑2022/23 будет рассчитано на один год.

— Лучший снайпер лиги ВТБ не нуждается в представлении. Уровень и потенциал Малика нам хорошо известны. Важно, что он выразил большое желание вернуться и предельно мотивирован на предстоящий год. Надеемся, что в новом сезоне мы увидим лучшую версию Ньюмэна, — заявил президент «Автодора» Олег Родионов.

В прошлом сезоне 28‑летний Ньюмэн выступал за китайский «Цзилинь Нортист Тайгерс», итальянский «Наполи» и турецкий «Меркезефенди».

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 28 сентября.

Прямые трансляции матчей турнира смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.