БК «Самара» объявила об уходе 17‑летнего Амосова в испанский «Реал»

Баскетбольный клуб «Самара» подтвердил, что 17‑летний форвард Егор Амосов официально покидает команду и продолжит карьеру в испанском «Реале».

В июне Амосов, выступающий на позиции легкого форварда, сообщил «Матч ТВ», что будет выступать за «Реал».

— Воспитанник самарского баскетбола подписал контракт с европейским грандом — испанским клубом «Реал Мадрид». 17‑летний уроженец Новокуйбышевска прошел в Самаре всю вертикаль развития от детских команд до команды Единой лиги ВТБ, — говорится в тексте пресс‑релиза.

В прошлом сезоне Амосов сыграл в 34 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 5,9 очков и делая 3,5 подбора и 1,5 передачи.

— Сейчас мы провожаем Егора в «Реал» и делаем это с радостью. Это радость за парня, который растет на наших глазах, работая на тренировках, показывая уверенность и стабильность (редкость для его возраста!) в играх на протяжении долгого времени. Прекрасный пример для всех наших молодых ребят и девчонок! У Егора обязательно получится и дальше. Есть предпосылки: талант, светлая и умная голова, поддержка родителей и невероятного дедушки (увидеть Николая Константиновича на играх «Реала» — это самостоятельная и тоже очень яркая мечта), а также всей Самарской области. Это как минимум! Отмечаю вклад всех, кто сделал Егора игроком, узнаваемым далеко за пределами нашей страны, и хочу подчеркнуть: ему всего 17. Кто‑то в этом возрасте только начинает интересоваться баскетболом. Амосов тоже начинает с нуля, но на том уровне, добраться до которого — мечта большинства мальчишек, — отметил спортивный директор баскетбольного клуба Андрей Федоров.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 28 сентября.

