Гомельский ответил, какое место могла бы занять сборная России на ЧЕ-2025

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно перспектив сборной России на чемпионате Европы по баскетболу, если бы участие на турнире она принимала.

– Какое место могла бы занять сборная России на чемпионате Европы – 2025 при том уровне баскетбола, который показывают другие участники?

– Пятое-восьмое место, – написал Гомельский.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу – 2025 начался 27 августа. Турнир принимают четыре государства: Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Завершатся соревнования 14 сентября.