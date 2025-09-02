Шакил О'Нил назвал топ-10 игроков НБА в 2000-х, Леброн – четвёртый
Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик, американец Шакил О'Нил привел свой топ-10 игроков лиги в 2000-х.
1. Коби Брайант (США);
2. Тим Данкан (США);
3. Шакил О'Нил (США);
4. Леброн Джеймс (США);
5. Кевин Гарнетт (США);
6. Аллен Айверсон (США);
7. Дирк Новицки (Германия);
8. Дуйэн Уэйд (США);
9. Трэйси Макгрэди (США);
10. Стив Нэш (Канада).
Ранее четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации американец Леброн Джеймс возглавил список лучших баскетболистов XXI века по версии CBS Sports.
Главное сейчас