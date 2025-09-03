Гомельский жестко отреагировал на расистский скандал на ЧЕ-2025

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу скандального инцидента на чемпионате Европы по баскетболу – 2025, случившегося на матче сборных Германии и Литвы (107:88). Несколько фанатов во время игры оскорбили капитана немцев на расовой почве.

