Звезда НБА заключила контракт с фиктивной фирмой на $28 млн

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард предположительно заключил рекламный контракт на $ 28 млн с фиктивной фирмой по посадке деревьев, которую тайно финансировал владелец команды Стив Балмер, вложивший в неё $ 50 млн. Об этом рассказал журналист Пабло Торре в своём подкасте. Утверждается, что всё это было сделано, чтобы обойти потолок зарплат.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леонард принял участие в 44 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 22,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 3,4 передачи.