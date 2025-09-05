Рекордсменка WNBA пропустит остаток сезона из‑за травмы

Защитник клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк в соцсетях сообщила, что пропустит остаток сезона‑2025/26 из‑за повреждения.

Первый номер драфта 2024 года Кларк провела в текущем сезоне 13 игр, 23‑летняя американка не выходила на площадку с 15 июля. Кларк не играла из‑за травм левого квадрицепса и левой паховой мышцы, а в августе она получила ушиб кости левой лодыжки.

— В этом сезоне я не вернусь на площадку. Я проводила по несколько часов в день в тренажерном зале с единственной целью — вернуться, и слово «разочарование» не может описать то, что я чувствую. Очень горжусь тем, что команда стала еще сильнее, преодолев все трудности. Теперь пришло время завершить сезон и завоевать место в плей‑офф, — написала Кларк.

Кларк — двукратная участница Матча всех звезд, новичок 2024 года, обладательница многих рекордов WNBA, включая рекорд лиги по количеству передач за одну игру (19) и за один сезон (337).