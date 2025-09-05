ФИБА представила рейтинг силы сборных перед плей-офф Евробаскета-2025
Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) обновила рейтинг силы национальных команд в преддверии плей-офф чемпионата Европы – 2025. В рейтинге были представлены европейские сборные.
Рейтинг силы сборных в преддверии плей-офф Евробаскета-2025 по версии ФИБА (топ-10):
1. Сборная Германии (+1 позиция)
2. Сборная Турции (+4)
3. Сборная Сербии (-2)
4. Сборная Греции (-)
5. Сборная Франции (-2)
6. Сборная Италии (+2)
7. Сборная Литвы (-2)
8. Сборная Латвии (-1)
9. Сборная Польши (+6)
10. Сборная Словении (+1)
Ранее завершилась групповая стадия Евробаскета-2025. Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 7 сентября.
